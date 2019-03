Lavori sulla rete idrica a Volterra: strade a secco

Giovedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 14 circa, i tecnici di ASA saranno al lavoro nel comune di Volterra per una riparazione urgente sulla rete idrica. Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nelle vie Matteotti, Sarti, Buomparenti, Gramsci, di Sotto, delle Prigioni, dell’Ortaggio, piazza dei Priori e vicolo del Mandorlo. Potranno inoltre verificarsi possibili abbassamenti di pressione in via Guarnacci e nei vicoli Sant’Agnolo, Vecchi Ammazzatoi e del Forno.

Al termine dell’intervento potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua nel centro storico di Volterra che scompariranno con il passare delle ore.