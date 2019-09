Guasto sulla rete idrica: disagi a Buti

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Buti, avvenuto nella serata di ieri, oggi, venerdì 6 settembre, è in corso un'interruzione idrica nelle vie Vecchia delle Vigne e Don Minzoni.

I tecnici, intervenuti sin dalla tarda serata di ieri, stanno proseguendo nell’intervento di riparazione, che si presenta particolarmente complesso.

Per limitare i disagi per gli abitanti è attivo già da ieri sera un servizio di rifornimento idrico sostitutivo con autobotte posta in via Vecchia delle Vigne.

Il ripristino del servizio, previsto per le ore 12, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.