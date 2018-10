Lavaggi sulla rete idrica: Calcinaia a secco

Disagi nell'erogazione idrica la prossima settimana da domenica 14 a venerdì 19 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le 6 della mattina successiva, nel comune di Calcinaia e Pontedera, a causa di un ciclo di flussaggi e risciacqui sulla rete di distribuzione.

Durante i lavori, nelle zone interessate, si verificheranno forti cali di pressione e interruzioni idriche più o meno prolungate. Nelle stesse zone interessate, sarà predisposto un servizio di fornitura sostitutiva.

Di seguito i giorni, le zone interessate dall'intervento e la posizione del servizio sostitutivo:

- dalla sera di domenica 14 alla mattina di martedì 16 ottobre, dalle ore 23 alle 6, a Calcinaia-capoluogo, Montecchio, Moretti, Sardina e Oltrarno - autobotte in via Corsi;

- dalla sera di martedì 16 alla mattina di venerdì 19 ottobre, dalle ore 23 alle 6 a Fornacette, Oltrarno e Pardossi (nel Comune di Pontedera) - cisterne in piazza Timisoara (piazza del Mercato), in via Tosco-Romagnola (nei pressi del Cottolengo) e in Via Pio La Torre (Pardossi).



Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati a scomparire gradualmente nelle ore successive.



Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.