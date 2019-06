Lavori sulla rete idrica a Cascina: case senz'acqua

Acque Spa comunica che, per consentire il collegamento e la messa in funzione di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Cascina, giovedì 13 giugno, dalle 8.30 alle 15.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Vecchia Fiorentina, nel tratto compreso tra le vie Berretta e di Quarto. Contemporaneamente potranno verificarsi fenomeni di abbassamento della pressione nelle zone circostanti.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.