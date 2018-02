Danneggiata la rete idrica durante lavori: possibile mancanza d'acqua

Acque SpA comunica alle ore 13 che "a causa di una rottura sulla rete di distribuzione di Pisa, provocata questa mattina, 8 febbraio, da una ditta che sta eseguendo lavori per la posa della fibra ottica in città, potrebbe verificarsi a breve una interruzione idrica nelle vie Garibaldi, Santa Marta e nelle strade limitrofe. Si potranno avvertire conseguenze anche nella restante parte del quartiere di San Francesco, con interruzioni dell’erogazione idrica, abbassamenti della pressione o fenomeni di torbidità".

"Al momento - sottolineano da Acque SpA - sono in corso le manovre di sezionamento della rete, con l’obiettivo di contenere la perdita, valutare il tipo di intervento di riparazione e gli eventuali tempi di ripristino del servizio. Al momento non è possibile escludere un’ulteriore estensione della zona interessata dall’interruzione. Di questo e di ulteriori informazioni sarà data tempestiva comunicazione appena possibile".

Aggiornamento ore 16.30

Acque SpA comunica che è in corso un’interruzione idrica in via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Santa Marta e via Gioberti), in via Santa Marta (tratto compreso tra il Lungarno e via Garibaldi) e nelle strade immediatamente limitrofe. Contemporaneamente, si stanno avvertendo conseguenze anche nella restante parte del quartiere San Francesco, con possibili cali di pressione e consistenti fenomeni di intorbidamento dell’acqua.

Attualmente è in corso un primo intervento di riparazione della rottura, al fine di garantire un ritorno al regolare servizio nel più breve tempo possibile. Il ripristino dell’erogazione idrica è al momento previsto per le ore 19.00.

Nei prossimi giorni sarà comunque necessario programmare un intervento di riparazione definitiva, le cui modalità saranno rese note con opportuna comunicazione.

Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.