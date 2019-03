Lavori sulla rete idrica: Marina di Pisa senz'acqua

Acque SpA comunica che, al fine di effettuare un intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, mercoledì 27 marzo, dalle ore 8.30 alle 17.30, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica a Marina di Pisa.

Durante i lavori sarà disponibile un servizio di fornitura idrica sostitutiva posizionato:

- in piazza delle Baleari di fronte all'incrocio con via Ivizza

- in piazza Gorgona di fronte all'incrocio con via Orlandi

- in piazza Sardegna

- in via Salvo Andò nei pressi del distretto Socio Sanitario

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

