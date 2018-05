Guasto sulla rete idrica a Pisa: vie senz'acqua

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, avvenuto oggi, venerdì 11 maggio, è in corso un’interruzione idrica nelle vie Lomi, Buffalmacco, Tintoretto, Vasari, Veneziano, dell’Argine, Gentile da Fabriano, Giotto, Bernini e via Sanzio, nel primo tratto dall’intersezione con via Buffalmacco.

Abbassamenti di pressione potrebbero verificarsi anche nelle zone limitrofe.

I tecnici di Acque SpA hanno individuato le cause del guasto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Durante i lavori sarà disponibile un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite due autobotti posizionate l’una all’angolo tra le vie Giotto e Veneziano (nei pressi della sede Asl) e l’altra all’angolo tra Via Vasari e via dell’Argine.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.