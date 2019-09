Guasto sulla rete idrica: manca l'acqua a Montacchiello

Risveglio a secco per la zona artigianale di Pisa. Acque SpA comunica infatti che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione, avvenuto questa notte a Ospedaletto, in via Fagiana, oggi, sabato 14 settembre, è in corso un'interruzione idrica nella zona industriale di Montacchiello ed in parte della zona industriale di Ospedaletto a est della tangenziale di via Gronchi.

I tecnici sono al lavoro da ore ed hanno posizionato due autobotti per il rifornimento idrico sostitutivo: una nel parcheggio di via Meucci di fronte alla concessionaria BMW di Ospedaletto ed una a Montacchiello nel parcheggio di via Umberto Forti dietro il grattacielo Le Vele.

Il ripristino del servizio, previsto per le ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.