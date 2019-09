Guasto sulla rete idrica: strade senz'acqua

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, avvenuto questa mattina, mercoledì 18 settembre, è in corso una interruzione idrica nelle vie Putignano Sant'Ermete (nel tratto compreso tra le vie Simiteri e Emilia), Via Emilia (nel tratto compreso tra via Bandi e il sovrappasso della FI-PI-LI).

I tecnici sono già sul posto e stanno procedendo all'intervento di riparazione.

Per limitare i disagi, durante i lavori sarà a disposizione un servizio di fornitura idrica sostitutiva tramite un’autobotte posizionata in via Emilia nei pressi dell'incrocio con via Socci.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le 15, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire con il passare del tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.​