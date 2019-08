Guasto sulla rete idrica: Ospedaletto senz'acqua

Disagi questa mattina, 27 agosto, nella zona industriale di Ospedaletto e Montacchiello a Pisa per un guasto imprevisto sulla rete idrica. Acque Spa rende noto che è in corso l'intervento di riparazione.

Verranno attivati due punti di approvvigionamento idrico alternativo mediante autobotte in via Cocchi a Ospedaletto e in via Giannessi a Montacchiello.

Il ripristino del servizio, previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni aggiornamento e informazioni è a disposizione il numero verde 800 983 389.