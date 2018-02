Tubo rotto durante i lavori alla fibra ottica: rubinetti a secco per San Valentino

Verrà effettuato mercoledì 14 febbraio l'intervento di riparazione definitivo da parte di Acque SpA, in seguito alla rottura di una tubazione, ieri 8 febbraio, nella zona di via Garibaldi causata da una ditta che stava eseguendo lavori per la posa della fibra ottica in città.

Nella stessa giornata di giovedì i tecnici di Acque SpA si erano messi subito all’opera, prima con manovre di sezionamento della rete per contenere la perdita e poi con una riparazione temporanea per garantire un ritorno al regolare servizio nel più breve tempo possibile. Mercoledì, come detto, si completerà invece la riparazione definitiva della rottura.

Per questo dalle ore 8.30 alle 17.30 sarà interrotta l’erogazione idrica in via Santa Marta (tratto compreso tra il lungarno Mediceo e via Gereschi) e in via Garibaldi (nel tratto compreso tra le vie Santa Marta e Gioberti).

Al fine di limitare i disagi ai cittadini, sarà predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutivo con un’autobotte posizionata all’incrocio tra le vie Santa Marta e Garibaldi.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 15 febbraio, con stessi orari e modalità.

Scusandosi per i possibili disagi Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.