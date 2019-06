Lavori sulla rete idrica a Ponsacco: una notte a secco

Acque SpA comunica che, al fine di consentire un intervento di risanamento sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, dalle ore 22 di mercoledì 26 alle 7 di giovedì 27 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica su tutto il territorio comunale di Ponsacco e nella zona industriale di Perignano nel Comune di Casciana Terme Lari.

In previsione dei lavori verranno allestiti 3 punti di approvvigionamento idrico sostitutivo dislocati in piazza Valli a Ponsacco-capoluogo, in via delle Rose a Le Melorie e in via della Costituzione a Val di Cava.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua che tenderanno a scomparire gradualmente nelle ore successive.

"L’intervento - fanno sapere da Acque SpA - serve a garantire il completo risanamento del tratto di condotta in via Livornese Est a Perignano sul quale lo scorso 13 giugno si era verificato l’importante guasto che aveva causato la conseguente e lunga interruzione idrica nel comune di Ponsacco. In quell’occasione i tecnici, al lavoro ininterrottamente dal primo pomeriggio di giovedì fino alle prime ore della mattina del giorno successivo, riuscirono a portare a termine, pur trattandosi di un intervento estremamente complesso, una riparazione temporanea della condotta, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Sin dai giorni seguenti, le attività si sono spostate in officina, con la realizzazione su misura di pezzi speciali, in vista della riparazione definitiva. Il nuovo intervento comporterà la completa sostituzione del tratto di condotta, ed è stato programmato nelle ore notturne al fine di rendere minimi i disagi per gli utenti. Acque coglie l’occasione per ringraziare i cittadini coinvolti che in larghissima parte, tenuto conto degli obiettivi disagi verificatisi, hanno dimostrato particolare comprensione e spirito di collaborazione".​

Per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.