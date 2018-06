San Giuliano Terme, lavori sulla rete idrica: una giornata senz'acqua

Una giornata di disagi per i cittadini di San Giuliano Terme quella di mercoledì 20 giugno. Con l’obiettivo del corretto mantenimento dell’acquedotto, Acque SpA infatti si prepara a una maxi operazione sulla rete di distribuzione del comune termale. Per consentire lo svolgimento di 5 distinti interventi svolti in contemporanea, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica per circa 10 ore. Sarà possibile far fronte all’inevitabile sospensione del servizio con piccoli accorgimenti e con i punti di approvvigionamento sostitutivo predisposti dal gestore idrico. Saranno 30 i tecnici del Gruppo Acque impegnati nei cantieri, con 9 squadre in campo per svolgere al meglio i lavori, concentrati nello stesso giorno per limitare i relativi disagi nel medesimo arco di tempo.

L'interruzione idrica

Mercoledì, dalle ore 8.30 alle 18.30, sarà sospesa l’erogazione idrica ad Asciano, in via Niccolini a San Giuliano Terme capoluogo, e in via delle Sorgenti (nel tratto compreso tra il capoluogo e Agnano). Possibili cali della pressione idrica potrebbero verificarsi a Campo, Colignola, Mezzana, Ghezzano e La Fontina. Funzioneranno invece regolarmente i fontanelli dell'acquedotto mediceo di via San Rocco e via dei Condotti.

Le utenze coinvolte dal disservizio saranno circa 750.

Verranno allestiti dei punti di rifornimento sostitutivo mediante 4 cisterne: una collocata in via Niccolini a San Giuliano Capoluogo e le rimanenti ad Asciano, rispettivamente in piazza delle Lavandaie, via Trieste (nei pressi della scuola) e nell’area parcheggio all’incrocio tra le vie delle Sorgenti e Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire gradualmente con il passare del tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 21 giugno, con le stesse modalità.

Oltre alle comunicazioni standard e alla pubblicazione dell’interruzione idrica sul sito e sui profili social aziendali, Acque garantirà una comunicazione capillare anche attraverso l’invio di sms e newsletter agli utenti registrati al servizio 'Lavori in corso', e di messaggi vocali alle utenze di telefonia fissa.

I lavori

Gli interventi in programma, svolti in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme, riguardano l’attivazione di una nuova condotta idrica e poi una serie di lavori di manutenzione della rete. Interventi impegnativi, la cui fase progettuale è durata alcuni mesi, che vedranno l’utilizzo di pezzi speciali di carpenteria metallica. I lavori permetteranno ad Acque di avere una migliore gestione dell’intera infrastruttura in futuro, sia in occasione di nuovi interventi, sia in caso di eventuali guasti sulla rete. L’importo complessivo dei lavori, che come detto andranno a migliorare il servizio per qualità e continuità, ammonta a circa 50mila euro. Nell’ambito delle operazioni di mercoledì 20 giugno, sarà inoltre realizzato anche l’allaccio idrico per la nuova Casa della Salute di Asciano.