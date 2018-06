Guasto sulla rete idrica: Valdarno senz'acqua

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto verificatosi nella mattina di oggi, giovedì 28 giugno, sulla rete di distribuzione nel Comune di San Miniato, è attualmente in corso una interruzione idrica a Ponte a Egola, San Romano Basso, via Arginale Ovest nel Comune di San Miniato e in Lungarno Guicciardini nel Comune di Montopoli in Valdarno.

I tecnici hanno individuato il guasto ed è iniziato l'intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 14.

Nel tentativo di limitare i disagi agli utenti, sono stati allestiti tre punti di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite cisterne così dislocate: a Ponte a Egola, nelle vie Gioberti e Stellato Spalletti, e a San Romano Basso in via Liguria.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.