Guasto sulla rete idrica: disagi a Sant'Ermete

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Pisa, oggi venerdì 17 luglio è in corso una interruzione idrica sulla via Emilia (nel tratto compreso tra il cavalcavia ferroviario di Sant’Ermete e la via di Putignano) e nelle traverse limitrofe. I tecnici hanno già individuato l’origine del guasto e stanno procedendo all’intervento di riparazione, che si preannuncia particolarmente complesso a causa dell’entità della rottura e dell’ubicazione della condotta.

Con il ripristino del servizio, previsto a partire dalle ore 17, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Per limitare i disagi sarà posizionata un’autobotte in prossimità del cavalcavia ferroviario, lato Sant’Ermete.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.