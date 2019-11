Guasto sulla rete idrica a Vecchiano: ancora senz'acqua

In relazione al guasto avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, Acque SpA comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’instabilità dello scavo (dovuta al terreno pesante per le abbondanti piogge), non è stato ancora possibile procedere con l’intervento di riparazione della rottura. Il guasto riguarda la frazione di Migliarino Pisano, località Malaventre, e parte di Nodica.

I tecnici, presenti sul posto sin dal pomeriggio di ieri, sono di nuovo al lavoro dalle prime ore di questa mattina, con il ritorno dell’adeguata visibilità per le operazioni di lavoro e stanno operando in condizioni obiettivamente molto complesse.

Per questo motivo, il ripristino del servizio è al momento posticipato alle ore 16 di oggi giovedì 28 novembre.

Per tutta la durata dell’interruzione idrica, resterà sempre a disposizione il servizio sostitutivo mediante l’autobotte posizionata in via Nuova.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​