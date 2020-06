Lavori sulla rete idrica a Vicopisano: strade a secco

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, giovedì 25 giugno, dalle ore 8.30 alle 17, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a San Giovanni alla Vena, La Botte, Barsiliana, Piano di Vico e Vicopisano paese, ad eccezione del centro storico, delle vie del Pretorio e Butese e della località il Tinto.

Il lavoro in oggetto fa parte di una serie di interventi propedeutici all'attivazione di due condotte idriche: una di adduzione, l’altra di distribuzione, entrambe della lunghezza di circa 750 metri. Queste tubazioni sono collocate sulla Strada Provinciale Vicarese, nel tratto compreso tra Rio Serezza (che verrà attraversato) e via Magellano. Grazie alla messa in esercizio di queste condotte, sarà possibile migliorare ulteriormente la qualità del servizio in termini di continuità e ridurre l’impatto di possibili guasti. L’intervento nel suo complesso ha previsto un investimento di circa 300mila euro.