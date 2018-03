Lavori sulla rete elettrica: frazioni di Palaia e Peccioli al buio

Intervento di potenziamento del sistema elettrico tra i comuni di Palaia e Peccioli per il rinnovo delle cabine elettriche che forniscono alimentazione alla zona compresa tra Montefoscoli e Legoli. i lavori da parte di E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sono in programma domani, martedì 20 marzo, anche se sono già iniziati questa mattina con tutta la parte propedeutica e con i primi interventi. Proseguiranno dunque domani con il restyling completo.

Gli impianti, che trasformano l’energia da media a bassa tensione per portarla ad aziende, attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, saranno rinnovati attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica. Nel dettaglio, le squadre operative di E-distribuzione doteranno le cabine di nuovi 'IMS', interruttori e sezionatori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico sotteso alle cabine: l’intervento migliorerà la qualità del servizio sia in situazioni ordinarie, grazie a un assetto più equilibrato dei carichi elettrici, sia in caso di disservizio quando sarà possibile isolare il solo tratto di linea guasto e restituire immediatamente elettricità al resto delle utenze tramite manovre telecomandate della rete elettrica.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, sono cominciate oggi e proseguiranno domani con un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-distribuzione ha circoscritto a gruppi ristretti di utenze: dalle ore 10 alle 14:00, a Montefoscoli, per alcuni civici di via Piana, via Belvedere, via Rimessa, via Colline, strada provinciale palaiese; dalle ore 13:00 alle 17:00, a Legoli, per pochi civici di strada provinciale Palaia, via Comunale, via Mezzo e via Legoli.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.