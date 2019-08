Taglio piante lungo la linea elettrica: mancanza di corrente a San Giuliano Terme

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che domani, sabato 3 agosto, effettuerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza nel territorio comunale di San Giuliano Terme, con particolare riferimento alle frazioni di Gello e Asciano Pisano: i tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione, nella fascia di rispetto di competenza E-Distribuzione adiacente alla linea. In questo caso il lavoro è urgente, alla luce degli eventi di maltempo verificatisi nel fine settimana scorso con alberi e piante che si sono avvicinati alle linee elettriche a causa di rami e fronde spezzate.

L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

L’intervento deve essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani, sabato 3 agosto, dalle ore 7:00 alle 12:00, per un gruppo ristretto di utenze a Gello e ad Asciano comprese tra le vie Dini, Cicognini, Campolungo, Palazzetto, Flamini, Galdi, Signano, Castello.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.