Lavori sulla linea elettrica: manca la corrente a Vicopisano e Cascina

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che oggi, mercoledì 3 luglio, e giovedì 4 luglio eseguirà due interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, rispettivamente a Vicopisano e a Cascina.

Per quanto riguarda Vicopisano, la linea elettrica denominata Vicarese, che è situata lungo l’omonima strada provinciale, sarà rinnovata attraverso la sostituzione di un palo in cemento con un nuovo sostegno e l’installazione di nuove apparecchiature che ottimizzeranno il funzionamento dell’impianto.

Nel caso di Cascina, invece, il piano di lavoro prevede la sostituzione di alcuni tratti di linea elettrica con nuovo cavo, di ultima generazione e più resistente, nonché il rinnovo degli interruttori di bassa tensione nella cabina denominata Nugolaio, in cui saranno installati interruttori e sezionatori motorizzati che consentiranno di automatizzare il sistema elettrico in uscita dall’impianto, portando benefici alla qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

In entrambi i casi, sarà effettuato il controllo e la calibrazione dei carichi elettrici per dotare tutta l’area di un assetto di rete equilibrato. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato tra mercoledì e giovedì. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del 'fuori servizio' saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nel modo in cui segue:

Vicopisano, mercoledì 3 luglio, dalle ore 8:45 alle 13:30, strada provinciale Vicarese civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 202, da 206 a 214, da 220 a 228b, 232, 236, 240, da 240p a 242, da 248 a 250, da 254 a 256, da 260 a 262, da 266 a 270, 276; via XXV Aprile civ. 2, 1, 5, 9, da 15 a 21.

dalle ore 8:45 alle 13:30, strada provinciale Vicarese civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 202, da 206 a 214, da 220 a 228b, 232, 236, 240, da 240p a 242, da 248 a 250, da 254 a 256, da 260 a 262, da 266 a 270, 276; via XXV Aprile civ. 2, 1, 5, 9, da 15 a 21. Cascina, giovedì 4 luglio, dalle ore 8:45 alle 14:45, via Nugolaio civ. 24ap, da 42 a 44, 54p, 58, 58p, 64, da 64d a 64/d, 64f, da 64h a 64 ip, da 13 a 17, da 23p a 29, 37, da 45 a 45ap, sn (senza numero); via Visignano civ. 200p, 125; via Tempio Pausania civ. 27; via del Fosso Vecchio sn; via Oristano sn.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone coinvolte. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo o di altre urgenze per eventuali disservizi improvvisi, i lavori potrebbero essere rinviati.