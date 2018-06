Motorizzazione, freno a mano tirato per gli esami: autoscuole in difficoltà

Esami di guida a singhiozzo. E centinaia di diciottenni che rischiano di rimanere a piedi in estate. E' la situazione con cui si trovano a dover fare i conti le autoscuole della provincia di Pisa, alle prese con i pochi esami di guida per le patenti A e B concessi dalla Motorizzazione, che portano anche inevitabili ripercussioni economiche.



"Il numero di esami pratici assegnati si è notevolmente abbassato - spiega Andrea Arzilli, responsabile dell'associazione Unasca per le autoscuole della provincia di Pisa - ciò è dovuto a problemi cronici di carenza di personale, ma negli ultimi tempi anche alla concomitanza con le ferie estive dei dipendenti".

In effetti le maggiori criticità sono state registrate a partire dal mese di aprile. "I dati al 7 maggio scorso parlano di 1498 fogli rosa attivi nelle autoscuole della provincia, allievi che hanno già superato la teoria e che sono pronti per l'esame pratico - spiega Arzilli - di questi però ci è stato comunicato che ne verranno esaminati solo 250 circa". E i clienti si lamentano, anche perchè il foglio rosa scade. "Non è facile far capire quando chiedono di poter fare l'esame che ciò non è possibile perchè i posti non ci sono, ma non dipende da noi e neppure dal personale della Motorizzazione che dà la massima disponibilità, purtroppo però non è sufficiente" sottolinea Arzilli, che ha già scritto al dirigente della Motorizzazione di Lucca (la MCTC di Pisa infatti è una sezione di quella lucchese, insieme a Massa e Livorno), per fare presenti le difficoltà e le ripercussioni economiche per le stesse agenzie che si ritrovano decine di 'patenti in sospeso'.



"E' nostra intenzione rivolgerci anche al prefetto affinchè possa portare la problematica all'attenzione del Ministero dei Trasporti - conclude il responsabile Unasca - fino a poco tempo fa arrivavano a Pisa esaminatori direttamente da Roma, ma a giugno è avvenuto raramente e a luglio e agosto sappiamo già che non è previsto l'arrivo di esterni".