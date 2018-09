Lavori urgenti sulla linea elettrica: strade al buio

Intervento urgente sulla linea elettrica domenica mattina, 23 settembre, a Pisa. Lo rende noto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. L'intervento è previsto a partire dalle ore 5 per la manutenzione della cabina elettrica denominata 'Porta a Lucca'.

Il lavoro è urgente e non rinviabile, al fine di evitare disservizi non programmati e di lunga durata, perché venerdì si è registrato il danneggiamento di uno degli scomparti, contenenti la componentistica elettromeccanica utile al funzionamento della cabina, e i tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti con una soluzione provvisoria. Le squadre operative dell’azienda elettrica sostituiranno l’apparecchiatura guasta con una nuovi elementi motorizzati e nell’occasione installeranno altri scomparti nuovi, che consentiranno di ripristinare il normale assetto di rete e di garantire efficienza e continuità del servizio.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domenica 23 settembre molto presto, dalle ore 5:00 alle 10:30, e che, grazie a bypass da linee di riserva (laddove tecnicamente possibile), circoscriverà a gruppi ristretti di utenze delle seguenti vie: via Contessa Matilde civ. da 2 a 6, da 10 a 14, 14bis, 18, da 22 a 24, da 28 a 32, da 32x a 38, da 42 a 46/a, da 46ce a 48, 1, sn (senza numero); largo del Parlascio civ. 4, da 8 a 10, da 20 a 24, da 24p a 26, da 30 a 34, 5, da 13 a 35; via Luigi Bianchi civ. da 2 a 10/a, 14, 3, 3p, da 7 a 11, da 15 a 29, da 33 a 47; via del Brennero civ. da 28 a 30, da 34 a 36; viale Fedeli civ. da 2 a 8, da 1 a 15; via Santa Caterina civ. da 12 a 16; viale Santo Stefano civ. da 37 a 41; via Cardinale Maffi civ. da 1 a 7, 11.

I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione si scusa per lo scarso preavviso ma ribadisce che si tratta di un intervento urgente ed eccezionale. La società elettrica ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.