Mancanza di personale in ospedale: stato di agitazione sospeso in vista delle trattative

Sarà sciopero di tutto il personale della sanità se non sarà convocato e non darà risposte il tavolo tecnico che tratterà le richieste dei sindacati Cobas, Fsi-Usae e Nursing Up all'Aoup. Nell'attesa di tale convocazione è sospeso per 30 giorni lo stato di agitazione. E' questo l'esito del tentativo di conciliazione che si è svolto in Prefettura lo scorso giovedì 31 gennaio.

L’incontro è stato presieduto dal Capo Gabinetto della Prefettura di Pisa, Dott.ssa Roberta Monni, per le sigle sindacali erano presenti Nicola Lunetti e Claudio Villani (Nursing Up), Giovan Battista Maranchelli e Domenica Carella (Cobas) e Renata Tomei (Fsi-Usae); per l’azienda presente il Direttore amministrativo Carlo Milli e la Dott.ssa Grazia Valori.

Troppe le ore di lavoro e gli straordinari "messi 'a recupero'. Parliamo al 31 dicembre 2017 di ben 160mila ore" scrivono i sindacati, mentre nel 2017 "sono stati pagati per un milione e 600mila euro". "Il recupero psico-fisico da parte del dipendente - insistono - è praticamente impossibile visto che la maggior parte delle unità operative sono al limite con la dotazione organica, creando un gravoso carico di lavoro per il personale dove alla lunga può portare ad un drastico e pericoloso abbassamento della qualità assistenziale, visto il sovraccarico di lavoro del personale".

Fra le richieste quindi ci sono quelle di "un nuovo piano di assunzioni, che rispetti la realtà delle esigenze della dotazione organica in base al reale carico di lavoro di ogni singola unità operativa, per il prossimo triennio 2019-21; l'utilizzo di tutti i parcheggi di Cisanello che sono di proprietà dell’azienda, rassegnazione del parcheggio C ai dipendenti e la definizione di una convenzione per i restanti parcheggi; il rispetto dell’applicazione del nuovo contratto (CCNL di maggio 2018), in particolare art. 14 'Definizione degli incarichi di funzione' in modo che sia più conforme alla reale organizzazione dell’azienda".