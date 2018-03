Sicurezza, nessun allievo poliziotto in arrivo a Pisa: "Scelta inaccettabile"

L'elenco è lungo, ma Pisa non c'è. Nessun nuovo arrivo in Questura per quanto riguarda le assegnazioni di poliziotti che hanno frequentato il 199° corso per allievi agenti della Polizia di Stato. Nella città della Torre, nonostante il tema sicurezza ormai quotidianamente al cento del dibattito, non sono previsti ingressi, come denuncia Claudio Meoli, candidato nella lista Patto Civico di Antonio Veronese alle prossime elezioni comunali.

"Nei prossimi giorni il Ministero dell’Interno assegnerà alla varie questure italiane i giovani poliziotti che termineranno il corso di formazione. Ebbene al riguardo rileviamo che Pisa, contrariamente a Massa, Grosseto, Lucca, Massa, Prato e Pistoia, è stata esclusa dalle province disponibili per l’assegnazione dei giovani agenti che hanno terminato il corso di formazione" sottolinea Meoli.

"Tale scelta appare inaccettabile sotto più profili - prosegue - i livelli di sicurezza, che progressivamente si abbassano sul territorio in modo tangibile, e il diritto alla sicurezza dei cittadini pisani sempre meno garantito sia per un impianto normativo fallimentare che per la diminuzione del numero di operatori e per l'innalzamento della loro età media, senza nessun segnale di una inversione di tendenza; inoltre il mancato adeguamento degli organici, anzi la sua diminuzione, renderà sempre più complicata l'azione di contrasto a quei reati predatori, come furti e rapine, che destano maggiore allarme sociale nella comunità".

"Continuiamo quindi ad assistere a scelte non condivisibili, che portano a pensare a una visione della sicurezza a intermittenza, pronta ad attivarsi sotto forma di operazione di facciata sugli organi d'informazione e rimane in stand by quando i riflettori si spengono - aggiunge Meoli - ulteriore delusione deriva dal fatto che le promesse fatte al sindaco di Pisa dall’ex ministro dell’Interno, ampiamente condivise e fatte proprie anche da altre personalità del Governo Nazionale e delle Istituzioni locali, ad oggi sono rimaste tali. Queste scelte miopi, unite alla perenne mancanza di un'idea strategica di sicurezza, danneggiano tutti i soggetti interessati ai temi della sicurezza, nessuno escluso".

"Al riguardo invitiamo la politica locale, i locali vertici istituzionali ed i parlamentari neo eletti ad attivarsi immediatamente per far sì che alla nostra realtà, come riconosciuto ad altre che non hanno le caratteristiche di Pisa, venga assegnato ulteriore personale della Polizia di Stato - conclude il candidato di Patto Civico - politiche sbagliate e mancanza di investimenti sulla sicurezza rischiano di incidere sulla percezione di sicurezza del cittadino che sempre più spesso ha bisogno di una incisiva azione delle forze di Polizia".