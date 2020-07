Coronavirus, associazioni fuori dalla lista dei premiati: "Siamo basiti"

"Rimaniamo sconcertarti di fronte a tali notizie, la lista della cose fatte dalle nostre Misericordie Pubbliche Assistenze e Croce Rossa sarebbe lunga e ad oggi apparirebbe pure noiosa. Ne citiamo solo alcune, oltre ovviamente all’attività sanitaria svolta con raddoppio di ambulanze messe a disposizione esclusivamente per il Covid h24 per circa 90 giorni, ricordiamo la consegna delle mascherine a domicilio, la misurazione della temperatura all’aerostazione ed alla stazione ferroviaria, la consegna dei farmaci e delle spese a domicilio, il presidio davanti agli ospedali ed altre innumerevoli attività e non per ultima la partecipazione quotidiana del nostro personale durante tutta la fase emergenziale alle riunioni del Centro Operativo Comunale". A parlare, elencando solo alcuni degli interventi fatti durante la fase più acuta dell'emergenza Coronavirus, sono la Misericordia, la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza di Pisa, profondamente rammaricate di non essere state premiate dal Comune durante la cerimonia a Palazzo Gambacorti che ha visto consegnare riconoscimenti ad enti, associazioni e cittadini che si sono adoperati con aiuti e solidarietà nelle settimane più difficili della pandemia.

"Rimaniamo veramente basiti, soprattutto per la collaborazione da sempre dimostrata anche verso l’amministrazione comunale di Pisa e soprattutto perché sulle poltrone del Consiglio comunale siede un medico del 118 che ha partecipato insieme a noi a questa emergenza - sottolineano dalle tre associazioni - chissà cosa risponderemo oggi ai nostri volontari che, apprendendo questa notizia, ci o si chiederanno come mai loro non hanno avuto diritto ad un riconoscimento dal proprio Comune. Confidiamo solo - concludono - che sia stata una grossa gaffe dell’ufficio di segreteria".