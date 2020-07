Pontedera, Mandato di Cattura Europeo per traffico di stupefacenti: arrestata una 42enne

Nei giorni scorsi, la squadra Anticrimine del Commissariato di Pontedera, dopo diversi appostamenti, ha rintracciato ed arrestato una 42enne di nazionalità ceca, colpita da mandato di cattura internazionale per traffico di stupefacenti.

La donna, quando era residente nel proprio paese d'origine, era stata sorpresa di ritorno dall'estero con una grossa quantità di droga. Arrestata, era stata poi rimessa in libertà in attesa del processo. Durante i tempi del procedimento penale si è trasferita in Italia con il proprio figlio minore, finendo per stabilirsi a Pontedera, dove conviveva con un italiano.

Diventata esecutiva la sentenza di condanna e non essendo stata rintracciata nella Repubblica Ceca, è stato emesso un Mandato di Cattura Europeo, eseguito dagli agenti. Dopo gli adempimenti di rito e la sottoposizione ai rilievi foto-segnaletici e la comparazione delle sue impronte con quelle inviate dalla polizia ceca, la donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Firenze a disposizione della locale Corte d'Appello.