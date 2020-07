'ManifestarTe': la città diventa una grande mostra a cielo aperto

Manifesti artistici sui pannelli delle pubblicità di eventi, sagre e concerti che per questa estate risultano inutilizzati a causa del Covid-19. E' stato presentato questa mattina il progetto 'ManifestarTe' proposto dal liceo artistico statale 'Franco Russoli' di Pisa e Cascina, ideato da Chiara Ceccarelli con la collaborazione dell’associazioni AIPD di Pisa (Associazione Italiana Persone Down Pisa) e il patrocinio del Comune di Pisa. A partire dalla prossima settimana, per almeno 20 giorni, sui muri della città verranno affissi negli spazi delle pubbliche affissioni gestite da Sepi (Società Entrate di Pisa spa) i manifesti.

"Mi è piaciuta da subito l’idea di trasformare le strade e le piazze di Pisa in un vero e proprio spazio espositivo per una mostra collettiva - dice l’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani - la finalità dell’iniziativa è sostenere gli artisti del territorio nel dare voce alla loro condizione al tempo del Coronavirus. Questo è un progetto simbolico tra quelli virtuosi della città che riesce a coinvolgere e unire l’istituzione pubblica, un istituto superiore e anche privati cittadini, insieme per promuovere l’arte e la cultura. E in un periodo come questo è un segnale che trovo positivo e da promuovere".

Le opere partecipanti, sono state scelte da una commissione di professori interni al liceo artistico statale 'Franco Russoli' di Pisa e Cascina. Dalla prossima settimana saranno esposte 75 opere e, a seguire, altre 75. Rimarranno esposte un tempo minimo di venti giorni ma potranno rimanere anche molto di più.

"L’idea è nata nel periodo del lockdown - spiega Chiara Ceccarelli - e prende spunto da quello già successo anche in altre città, dalla possibilità cioè di sfruttare gli spazi delle pubbliche affissioni rimasti vuoti per esporre arte. L’obiettivo è fare di Pisa un grande spazio espositivo, pubblico e libero. Questo è un progetto egualitario dal punto di vista artistico, con una call aperta che si è conclusa a fine giugno e ha visto una grande partecipazione, tra studenti del 'Russoli', ma anche insegnanti stessi e molti artisti".

"Ringraziamo l’ideatrice che ha fatto un grande sforzo organizzativo in un momento complicato e siamo contenti di essere stati volano per questa iniziativa" ha detto la vicepreside del liceo 'Russoli' Bianca Wolkenstein.

Nel progetto è coinvolta anche l’associazione Italiana Persone Down Pisa (AIPD) che si occupa dello sviluppo delle autonomie sociali e dell’inserimento sociale di persone adulte con SD. "Siamo stati felici di essere stati inclusi in questo progetto artistico - ha detto Mattia Benassi, coordinatore AIPD - già da febbraio stavamo lavorando a un progetto, 'Fare centro', rivolto agli adulti con sindrome down, inclusivo nell’ambito lavorativo e sociale che prevedeva un percorso artistico e quindi adesso le loro opere troveranno la giusta collocazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La diffusione del progetto è conferita in primis alla rivista digitale d’arte 'Cactus 2.0' del Liceo Artistico Statale 'Franco Russoli'. Sul sito istituzionale del liceo è stato creata anche una pagina con tutte le opere partecipanti a 'ManifestarTe' e la mappa descrittiva di dove saranno esposte in città. Per la promozione della mostra è stato lanciato l’hastag #manifestartepisa.