Giornata della memoria: in centinaia sfilano in centro contro il fascismo

E' stato aperto dallo striscione 'Mai più fascismi', tenuto da alcuni sindaci e rappresentanti istituzionali della provincia di Pisa, il corteo che nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio, nella Giornata della memoria, ha sfilato per le vie del centro partendo da Piazza Sant'Antonio e concludendosi in Piazza Santa Caterina sulle note di 'Bella Ciao'. La manifestazione è stata promossa da Comune di Pisa, Comune di Pontedera, Anpi – Comitato provinciale di Pisa, Aned Provincia di Pisa, Acli Provincia di Pisa, Arci zona Pisa, Arci zona Valdera, Arci zona Valdarno Inferiore, Uisp, Cgil, Cisl, Uil; Udu, Rete Studenti Medi, e ha visto la partecipazione di un migliaio di persone unite per dire no agli episodi neofascisti che si sono moltiplicati anche in Toscana.



Alla manifestazione hanno partecipato molti rappresentanti delle istituzioni tra cui i sindaci di Pontedera, Vecchiano, Calci, Volterra, San Giuliano Terme, gli assessori del Comune di Pisa Marilù Chiofalo, Ylenia Zambito, Sandra Capuzzi, Andrea Serfogli, il presidente di Anpi Pisa Bruno Possenti.



