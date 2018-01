Pisa dice no al fascismo: corteo per le vie della città

E' stata fissata per sabato 27 gennaio a partire dalle ore 15 con ritrovo in Piazza Sant'Antonio la manifestazione antifascista, promossa a seguito della firma del protocollo siglato da Comune di Pisa, Comune di Pontedera, Anpi – Comitato provinciale di Pisa, Aned Provincia di Pisa, Acli Provincia di Pisa, Arci zona Pisa, Arci zona Valdera, Arci zona Valdarno Inferiore, Uisp, Cgil, Cisl, Uil; Udu, Rete Studenti Medi.

"Abbiamo issato la bandiera della pace sul nostro Ponte di Mezzo contro ogni conflitto, nel giorno della Memoria e nell’80° dalla vergogna della firma delle Leggi Razziali a San Rossore, promuoviamo nel pomeriggio del 27 gennaio una manifestazione antifascista. Ricordando che le leggi razziali furono stabilite dal fascismo e chi oggi rievoca quella triste memoria dei disvalori del razzismo deve avere una risposta dalla comunità" ha sottolineato il sindaco di Pisa Marco Filippeschi durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa di sabato.

"Si stanno intensificando nel Paese manifestazioni di xenofobia e razzismo - ha affermato il presidente provinciale di Anpi Bruno Possenti - si caratterizzano con atteggiamenti arroganti e di sfida alle istituzioni della Repubblica nata dalla Resistenza. L’ultimo, il più grave, è la minaccia di morte al sindaco di Empoli Brenda Barnini. Occorre rispondere con l’unità di tutte le forze civiche, associative, sindacali, politiche, giovanili. Sabato, nel Giorno della Memoria, Pisa dovrà dire con una sola voce: 'Mai più fascismi!'".

"Il fascismo ha prodotto le leggi razziali di cui ricorrono gli 80 anni mandando via straordinarie intelligenze dal nostro Paese, ci ha trascinato in una guerra che ha distrutto le nostre città con le sue vite e opere d’arte e dunque ha prodotto macerie morali e materiali di cui ancora oggi misuriamo nei populismi gli effetti devastanti - ha commentato l’assessore alla Memoria Maria Luisa Chiofalo - invitiamo alla manifestazione antifascista tutte le persone per le quali una comunità cresce in pace quando promuove il dialogo nella differenza di idee politiche, cultura, genere e provenienza sociale. Esattamente il contrario di quello che il neofascismo di oggi cerca di diffondere con minacce, come fatto alla sindaca di Empoli, alla quale va la nostra solidarietà, e con discorsi di discreto e di odio nei confronti di chi è differente".

Il percorso della manifestazione di sabato prevede il raduno alle 15 in Piazza S. Antonio, sulla quale verrà istituito dalle 12 alle 17, il divieto di sosta con rimozione coatta compreso il lato di via Bixio. Il percorso si snoderà attraverso la città percorrendo Corso Italia, Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Via Oberdan, via San Lorenzo e si concluderà in piazza Martiri della Libertà (Santa Caterina).

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti inoltre Daniela Fabbrini (Cgil), Dario Campera (Cisl), Angelo Colombo (Uil), Paolo Martinelli (Acli).