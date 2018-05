Camp Darby: Primo Maggio di presidio contro la 'ferrovia della morte'

Diverse decine le persone che ieri, 1° maggio, di fronte a Camp Darby hanno partecipato al presidio per manifestare dissenso alla costruzione del collegamento ferroviario che da Camp Darby raggiungerà la stazione di Tombolo per il trasporto di armi e munizioni.

Tra i partecipanti rappresentanti del Partito Comunista, del Sindacato Generale di Base, del Partito Comunista dei Lavoratori, della Federazione di Livorno di Rifondazione Comunista e delle associazioni facenti parte della Rete civica contro la guerra di Livorno e provincia.

'I lavoratori e le lavoratrici contro la guerra' ricordano che "mai come in questi anni all'aumento esponenziale delle spese militari ha fatto eco lo smantellamento dei diritti acquisiti dai lavoratori che in ogni paese, vinti o vincitori che siano, subiscono tagli al potere di acquisto e riduzione degli spazi di democrazia e libertà nei luoghi di lavoro".

"La militarizzazione del territorio pisano e livornese non ha creato posti di lavoro ma solo sudditanza politica delle istituzioni locali - proseguono - ci diamo appuntamento al prossimo 7 maggio per una assemblea cittadina che probabilmente si terrà al Circolo Arci Alhambra a Pisa (via Fermi) per lanciare una grande mobilitazione il prossimo 2 giugno sempre a Camp Darby e in vista della data di avvio di lavori che distruggeranno 1000 alberi della macchia mediterranea sancendo l'ulteriore militarizzazione del nostro territorio".

