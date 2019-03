Manifestazione Fiab Pisa 'Pedalare non è reato'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 28 marzo, 'Pedalare non è reato', evento organizzato a livello nazionale a cui ha aderito anche FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta - con una pedalata in sostegno dei ciclisti coinvolti nei fatti di Torino del 21 marzo che hanno visto alcuni dei partecipanti alla Critical Mass fermati dalle forze dell’ordine e denunciati. La pedalata, organizzata a livello locale da FIAB Pisa ma che ha visto tra i partecipanti anche tanti non affiliati, si è snodata per i Lungarni e ha cercato di portare ancora una volta l’attenzione sulla necessità di dare libera voce a chi si batte per promuovere l’uso della bicicletta e la realizzazione di adeguate reti viarie che ne permettano la circolazione in sicurezza, nell’ottica di un miglioramento della qualità della vita delle nostre città.