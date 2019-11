Fridays for Future, gli studenti sfilano in centro in difesa dell'ambiente

Manifestazione contro i cambiamenti climatici questa mattina, venerdì 29 novembre, per le strade di Pisa, dove centinaia di studenti hanno sfilato in centro sulla scia del movimento Fridays for Future. Dai bambini delle scuole elementari a ragazzi degli istituti superiori, in tanti hanno ribadito il loro sostegno in difesa dell'ambiente con cori, striscioni e cartelli.

I manifestanti si sposteranno nel pomeriggio a Livorno per un presidio (ore 14) di fronte alla raffineria ENI di Stagno.

(foto Fridays for future Pisa/Facebook)