'Fridays For Future' di nuovo in piazza: sciopero in bicicletta all'ombra della Torre

Il movimento Fridays For Future ritorna nelle piazze per chiedere "una ripartenza del paese, dopo lo stop dovuto alla pandemia, all'insegna della riconversione ecologica e di provvedimenti immediati per contenere l'emergenza climatica". Lappuntamento a Pisa è per venerdì 5 giugno alle 16.30 in Piazza dei Miracoli. In contemporanea sono previste azioni in decine di città in Italia.

Gli attivisti partiranno dalla piazza simbolo della città della Torre per uno sciopero in bicicletta che toccherà diversi luoghi, per poi arrivare sotto il Comune, con la richiesta di "mettere subito in campo politiche di contenimento delle emissioni, specialmente nell'ambito della mobilità e dei trasporti".

