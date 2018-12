Manifestazione in bicicletta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'amministrazione comunale di Pisa ha deciso di consentire la sosta gratuita negli stalli blu durante i sabati del mese di dicembre, con l'intento dichiarato di incentivare lo shopping. FIAB Pisa ritiene che questa scelta sia inefficace e controproducente: non farà altro che intasare di traffico il centro cittadino, creando ingorghi e lunghe file di auto che vagano in cerca di un parcheggio che non c'e', senza peraltro portare alcun beneficio alle attività commerciali. Del resto il piccolo commercio non puo' battere la concorrenza della grande distribuzione sull'offerta di parcheggio, ma puo' attirare i clienti che apprezzano passeggiare in un ambiente piacevole, libero dalla puzza e dal rumore del traffico. Pertanto bisognerebbe piuttosto disincentivare le auto a spingersi a ridosso del centro, ampliare le zone pedonali e le ZTL, investire sul trasporto pubblico, prevedendo eventualmente bus gratuiti nei periodi di massima affluenza. Per dare visibilita' alla richiesta di un cambio di rotta nelle strategie per promuovere il centro storico, Fiab Pisa organizza per sabato 22 dicembre un corteo di bici in fila indiana che percorrerà l'anello dei lungarni Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti e sfilera' con dei cartelli, costeggiando la coda di auto in cerca di parcheggio. La partenza del corteo di bici è fissata alle ore 17,00 in piazza Carrara e l'iniziativa è aperta a tutti.