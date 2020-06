Scuola: in 300 alla manifestazione in Piazza dei Cavalieri

Oltre 300 persone sono scese in Piazza dei Cavalieri ieri, 25 giugno, per la manifestazione indetta da 'Priorità alla Scuola', con la co-organizzazione dei Cobas della Scuola di Pisa.

"Gli interventi sono stati tutti fortemente critici verso le blande prese di posizione della ministra Azzolina relativamente alla riapertura delle scuole a settembre - riporta Giuseppe Saraceno dei Cobas - risulta infatti assolutamente incomprensibile come a fronte di spese miliardarie in campo militare alla scuola vengano destinati pochi spiccioli. E' un atteggiamento offensivo che dimostra il disinteresse di tutto il governo riguardo al futuro del mondo dell'istruzione. I Cobas saranno sempre in piazza a sostenere le rivendicazioni di chi la scuola la vive come protagonista assoluto, cioè docenti, personale Ata, collaboratori scolastici, genitori, studentesse e studenti. Ogni soluzione che non contempli il rientro a scuola in presenza e in sicurezza sarà prontamente rispedita al mittente".