Scuola, in piazza per una ripartenza in sicurezza: "La didattica a distanza non può essere la soluzione"

Una manifestazione in piazza dei Cavalieri per chiedere la riapertura delle scuole a settempre in totale sicurezza attraverso la rivalutazione di spazi scolastici e cittadini per le lezioni e la stabilizzazione del personale precario da subito in modo da ridurre il numero degli alunni per classe.

La mobilitazione, in programma giovedì 4 giugno alle ore 17, è stata organizzata dai Cobas Scuola Pisa con il sostegno del Comitato Priorità della Scuola di Pisa e l’adesione del Coordinamento Precari della Scuola di Pisa e di diversi collettivi studenteschi.



"È vitale in questo momento investire nella scuola pubblica: la didattica a distanza non è scuola e non può essere proposta come una soluzione a settembre, così come non lo è la riduzione della durata delle lezioni - sottolineano i Cobas Scuola Pisa - la soluzione è investire nell'assunzione del personale scolastico e nell'edilizia scolastica, trovando anche, in accordo con gli enti locali, altri spazi utilizzabili. A fronte delle dichiarazioni della ministra Azzolina contro le classi pollaio stiamo invece assistendo a un vergognoso taglio degli organici e a proposte irricevibili su un rientro che contempla riduzione della durata delle lezioni e didattica a distanza. In provincia di Pisa gli organici previsti non sono sufficienti neanche per garantire il funzionamento delle classi con un numero di studenti inferiore a 25".

"Contro i tagli all'istruzione pubblica e per una scuola che sia veramente di tutte e di tutti - concludono dal sindacato - invitiamo il personale della scuola tutto, i genitori, gli studenti e le associazioni ad aderire e partecipare alla manifestazione del 4 giugno a Pisa".