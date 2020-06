Il mondo della scuola in piazza per chiedere di tornare in aula

"Servono massicci investimenti nel sistema scolastico e il rientro a scuola nelle condizioni di massima sicurezza". E' quanto chiedono docenti di ruolo e precari, personale ATA, genitori e studenti che nella giornata di ieri, 4 giugno, hanno dato vita ad una manifestazione in piazza dei Cavalieri alla quale hanno partecipato diverse decine di persone. Ad organizzare la protesta i Cobas della Scuola di Pisa con il sostegno del Comitato Priorità alla Scuola di Pisa e l'adesione di diversi collettivi studenteschi ed altre realtà cittadine

"Gli interventi che si sono susseguiti - scrive in una nota Giuseppe Saraceno dei Cobas Scuola Pisa - hanno riguardato questioni scottanti quali lo sfruttamento del precariato, la didattica a distanza, le spese militari, la necessità di massicci investimenti nel sistema scolastico e il rientro a scuola nelle condizioni di massima sicurezza. Da rilevare anche la correttezza del comportamento dei partecipanti che hanno rispettato perfettamente le norme di distanziamento e tutte/i hanno indossato le mascherine. Ci auguriamo che questa giornata favorisca la nascita di una stretta e capillare rete di alleanze in vista delle prossime iniziative, a cominciare da quella che i Cobas hanno organizzato a Livorno il 9 giugno in piazza Cavour alle 18".