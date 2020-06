In piazza per garantire il diritto all'istruzione: manifestazioni a Pisa e Pontedera

Ci saranno anche i Cobas Scuola in piazza alle manifestazioni indette da Priorità alla Scuola. L'appuntamento è per giovedì 25 giugno alle ore 18.00 a Pisa in piazza dei Cavalieri e a Pontedera in piazza Garibaldi.

Partecipano insegnanti, genitori, educatori e studenti della scuola e dell’università, lavoratori/trici dello spettacolo, insieme ad altre realtà cittadine, "per garantire il diritto all’istruzione e alla cultura a tutte e tutti".

"La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza e in sicurezza, per garantire un vero diritto allo studio di tutti, in particolare di studenti stranieri, con difficoltà economiche, con disabilità. Un diritto allo studio che la didattica a distanza e la riduzione oraria eliminerebbero - affermano i Cobas Scuola di Pisa - la scuola ha bisogno di investimenti consistenti, negli spazi e nel personale, per recuperare almeno parte di ciò che le è stato tolto in questi anni: perché la scuola è la base della società e deve avere le risorse necessarie per poter formare una cittadinanza libera, inclusiva e consapevole".

"La scuola - sottolineano ancora i Cobas - ha bisogno di risorse straordinarie per la scuola pubblica; investimenti strutturali per l’edilizia scolastica e nuovi spazi per la didattica in presenza; stabilizzazione dei docenti precari, docenti e ATA e adeguamento degli organici; tutela della sicurezza e della salute nelle scuole".

"Dal sindacato dicono no "alla riduzione dell'unità oraria a 40 minuti, alla didattica a distanza come parte strutturale della didattica; ad intromissioni nella libertà di insegnamento".