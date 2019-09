Via alla Settimana per il Clima: "Apriamo gli occhi e agiamo!"

E' cominciata la 'Climate Action Week', la settimana di mobilitazione per il clima lanciata dal movimento 'Fridays For Future', una serie di eventi pubblici per sensibilizzare la cittadinanza e lanciare la mobilitazione del 'Global Climate Strike', il grande sciopero previsto per il 27 setttembre a Pisa, come in tante altre parti del mondo.

Il primo passo, come da programma, è stata l'assemblea in Piazza XX Settembre venerdì 20, con i partecipanti che insieme alle associazioni hanno discusso su come proseguire la lotta per ottenere misure efficaci contro il riscaldamento globale. Poi ieri mattina, 21 settembre, c'è stato un primo flash mob sempre davanti al Comune di Pisa. Gli attivisti si sono bendati, con davanti una loro compagna che si è mostrata con un cappio al collo.

L'eloquente scena è stata sottolineata dallo striscione: "Il cambiamento climatico è una condanna a morte. Apriamo gli occhi. Agiamo!". Nel pomeriggio invece si è svolta in Piazza Garibaldi la partecipata lezione intitolata 'Rispondiamo ai negazionisti' tenuta dal professor Roberto Buizza, fisico del clima della Scuola Superiore Sant'Anna.

Stamattina erano previsti al Dlf Mondostazione i tavoli di lavoro ed approfondimento di 'Terra. Acqua. Beni Comuni', appuntamento realizzato in collaborazione con Un Ponte Per - Comitato Toscano, Progetto Rebeldia e Distretto Economia Solidale Altro Tirreno. La giornata si concluderà con un'apericena e dibattito su 'Acqua: privilegio o diritto? Bene comune o risorsa economica?' sempre nei locali di Piazza della Stazione, a partire dalle 18.30.

Gli eventi della 'Climate Action Week'

Lunedì 23 settembre ore 20:30, Cinema Arsenale: 'Antropocene', proiezione film e discussione con Fridays For Future



Martedì 24 settembre ore 18, Largo Ciro Menotti: lezione a cura del prof. Antonello Provenzale (CNR - Area di Pisa) 'Come e perché cambia il clima'



Giovedì 26 settembre ore 18, Biblioteca storia filosofia UniPi: aperitivo sociale per preparazione materiali per il corteo e benefit



Venerdì 27 settembre ore 9, piazza Guerrazzi: 3° sciopero mondiale per il clima a Pisa