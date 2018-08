Manifesti del Comitato No Moschea in città: "Grazie agli elettori"

Manifesti affissi oggi, mercoledì 29 agosto, in tutta la città di Pisa dal Comitato 'Il popolo decide', che aveva promosso nei mesi scorsi il referendum sulla moschea a Porta a Lucca.

"Qualcuno ha impedito ai cittadini il referendum e per questo è stato mandato a casa - afferma Manuel Laurora, portavoce del comitato - i pisani con le elezioni amministrative hanno detto no alla costruzione della seconda moschea. Infatti la maggioranza ha bocciato le scelte della precedente amministrazione PD e premiato il programma della Lega e del centrodestra".

"Per queste ragioni - conclude Laurora - abbiamo affisso in tutta Pisa 150 manifesti, per ringraziare gli elettori e sottolineare la precisa volontà dei cittadini".