Pesca sportiva: accordo per la manutenzione dei campi di gara

Un incontro per discutere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree vocate alla pesca sportiva. Si è svolto ieri mattina, 12 marzo, presso la sede della Regione Toscana ad Ospedaletto, tra i Comuni di Castelfranco di Sotto (soggetto capofila), Calcinaia e Pontedera insieme alle associazioni di categoria dei pescatori FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) e ArciPesca.

La provincia pisana è conosciuta in tutta Italia per la qualità e la pescosità dei suoi campi gara. Primo tra tutti il Campo di Gara Arno di Castelfranco, un’eccellenza nel settore che nei suoi 800 metri di estensione lineare ha ospitato campionati nazionali e internazionali, rappresentando un ruolo fondamentale anche per l’indotto economico della zona.

Oltre alla manutenzione ordinaria di sfalcio erba, le aree in prossimità dei corsi d’acqua sono soggette, soprattutto nei mesi invernali, a frane e smottamenti che ne minano la fruibilità. È quindi alla luce del riassetto delle deleghe, che ha visto passare sotto l’ente regionale e il Genio Civile la responsabilità della manutenzione sugli argini e corsi d’acqua, che nella giornata di ieri è stato vagliato un piano di interventi al fine della salvaguardia delle aree per la pesca.

È stato deciso che i Comuni, insieme alla associazioni di categoria e ai Consorzi di Bonifica, si occuperanno delle convenzioni per intervenire più volte l’anno con sfalci della vegetazione per la manutenzione ordinaria. Mentre saranno le associazioni, insieme ai propri tecnici di riferimento, a presentare progetti finalizzati al ripristino delle banchine e piazzole dei campi gara, in particolare dopo la stagione invernale, quando eventi metereologici mettono a rischio l’utilizzo delle stesse aree.

“Il Comune di Castelfranco ha intenzione di collaborare per valorizzare una zona così importante del proprio territorio, fiore all’occhiello dal punto di vista paesaggistico e sportivo che esprime uno spirito di aggregazione nella comunità davvero unico - ha commentato il sindaco, Gabriele Toti - raccogliamo quindi le istanze di tutte le associazioni e cittadini coinvolti al fine di migliorare l’area”. “L’amministrazione comunale sta lavorando insieme agli altri enti e soggetti interessati per la promozione dei campi gara di pesca lungo l’Arno, per un miglioramento di tutta l’area in questione - ha commentato l’assessore all’Ambiente, Federico Grossi, presente alla riunione in Regione - già da tempo sono stati avviati gli interventi di realizzazione del Parco Fluviale dell’Arno, un progetto che mira a ripristinare e potenziare la fruibilità della zona lungo l’argine”.