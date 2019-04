Manutenzione straordinaria alla rete idrica: Calcinaia e Pardossi senz'acqua

Acque Spa comunica che per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione nel Comune di Calcinaia, dalle ore 23 di mercoledì 10 alle ore 6.30 di giovedì 11 aprile, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il Comune di Calcinaia e a Pardossi nel Comune di Pontedera. Si tratta di un'attività già programmata e non collegata alla condotta su cui si è verificato il guasto sabato scorso.

Durante i lavori sarà attivo sul territorio un servizio di rifornimento idrico sostitutivo: in piazza Indipendenza a Calcinaia capoluogo, in piazza del Mercato e in via Tosco-Romagnola (nei pressi della casa di riposo) a Fornacette e in via Pio La Torre a Pardossi.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato di 24 ore, ovvero dalla sera di giovedì 11 aprile alla mattina successiva con le stesse modalità orarie.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque Spa informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​