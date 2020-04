Manutenzione alla rete idrica programmata: interruzione del servizio a Montopoli

Acque Spa comunica che per consentire un intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel comune di Montopoli in Valdarno, lunedì 20 aprile, dalle ore 8.30 alle 17, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Fontanelle nelle seguenti vie: Barsanti, Collinare, Galvani, Mattei, Majorana e Meucci. Contestualmente, saranno possibili cali di pressione nella zona circostante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 21 aprile, con le stesse modalità orarie. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​