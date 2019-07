Manutenzione alla rete idrica: mancherà l'acqua a San Giusto

Acque Spa comunica che per consentire un intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel comune di Pisa, giovedì 1 agosto, dalle ore 8.30 alle 18, verrà sospesa l'erogazione idrica nelle vie Alessandro da Morrona, Madre Teresa di Calcutta, Ramiro Torrini e San Marco. Contestualmente si verificheranno cali di pressione, accompagnati da fenomeni di torbidità, nelle strade limitrofe: via Giuseppe Montanelli, via Italo Possenti e via Elvezio Cerboni (nel tratto compreso tra le vie Ghisleri e Montanelli).

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni d’intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.