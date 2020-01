Manutenzione al semaforo a Migliarino: modifiche alla viabilità

Da lunedì 27 gennaio al via alcuni lavori di manutenzione al semaforo sull’Aurelia in località di Migliarino, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vecchiano, che comporteranno delle modifiche alla viabilità.

Nello specifico, da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio, con orario continuato H24, è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, con soppressione temporanea degli stalli, sul lato ovest di Piazza Mazzini, tra il civico 15 e l’intersezione con Via Mazzini (SP10).

Dal 27 al 31 gennaio, dalle ore 8 alle ore 18, è inoltre prevista l’istituzione del divieto di transito in Piazza Mazzini, nella corsia ovest tra l’intersezione con via Matteotti e l’intersezione con via Mazzini (SP10).