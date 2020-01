Pisa-Lucca, manutenzioni ai binari: cambiano gli orari dei treni

Rete Ferroviaria Italiana avvierà a partire dal 13 gennaio una serie di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-Lucca. Il termine è previsto per il 24 febbraio. Con cantieri notturni saranno rinnovati circa 9 chilometri di binario e massicciata tra Rigoli e Pisa San Rossore. Durante i lavori saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici Rfi (Gruppo FS Italiane) e ditte appaltatrici, con l'utilizzo di 2 treni cantiere.

Le operazioni in itinere richiederanno delle variazioni di orario per i treni, sia per quanto riguarda le partenze/arrivi che i tempi di percorrenza, sulle linee Pisa-Lucca, Pisa-Lucca-Aulla e Pisa-Lucca-Firenze. Trenitalia invita gli utenti a rivolgersi alle biglietterie per le informazioni necessarie.