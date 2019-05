Edifici Erp: al via le manutenzioni per gli immobili di via Galluzzi e via di Padule

A seguito di segnalazioni sullo stato di degrado di alcuni edifici Erp in via Galluzzi e via di Padule, nel luglio 2018 sono stati stanziati, nell’assemblea del L.O.D.E. Pisano, circa 400mila euro per la manutenzione straordinaria di tali edifici. Dopo la pubblicazione dei bandi di gara per l’assegnazione alle imprese edili, sono al via i lavori di ristrutturazione: in via Galluzzi per due fabbricati sono terminati i lavori di copertura della terrazza e sono in previsione quelli per il ripristino dei calcestruzzi, mentre per un fabbricato che necessita di lavori urgenti al tetto, si è in attesa della decisione della riunione condominiale, poiché all’interno dell’immobile vi sono anche in alloggi privati.

Per il fabbricato di via di Padule (con 45 alloggi Erp e solo 1 privato) sono in corso i lavori di rimozione masserizia del seminterrato necessari per il successivo ripristino del sistema di drenaggio delle acque e della pavimentazione esterna.

"Con questi primi interventi di manutenzione urgente su edifici Erp stiamo dimostrando di tener fede agli impegni presi nel programma di mandato - ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini - inoltre nell’anno in corso è previsto un ulteriore stanziamento economico per la ristrutturazione degli alloggi ancora da assegnare. Proseguiremo nel lavoro di raccolta delle segnalazioni che provengono dagli assegnatari degli alloggi popolari, in merito alle necessità di interventi di manutenzione degli edifici".