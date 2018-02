Manutenzioni a Pisa: la mappa dei lavori della settimana

La prossima sarà una settimana di manutenzioni a Pisa tra ripristini stradali, allacci idrici, pulizia fognaria e illuminazione pubblica. Saranno inoltre riasfaltate la corsia dei bus di via Crispi e sabato 10 febbraio, per minimizzare i disagi, via Aurelia nella zona di Porta a Mare (senso unico alternato per consentire i lavori): entrambi gli interventi erano programmati per i giorni scorsi ma sono stati rinviati per pioggia.

Avr

Lavori a cura di Avr di sistemazione di piccoli tratti di manto stradale sul litorale dopo gli interventi ai sottoservizi. Divieto di sosta a seconda dei tratti interessati dall’intervento che inizia lunedì 5 febbraio e finisce il 15 marzo. Interessati brevi tratti di: via dell’Ordine di Santo Stefano, via Milazzo, viale del Tirreno all’altezza delle poste, via dei Pioppi, via delle Abetelle, via degli Alberi, via dei Castagni, via delle Eriche, via del Bossolo, via delle Ginestre, via dell’Edera, via San Guido, via Biancospini, via degli Ontani, via dei Gattici, via degli Oleandri.

Acque Spa

Dal 5 febbraio divieto di sosta in via Gobetti per allaccio idrico, e in via Santa Maria, De Amici e Bernardini per pulizia delle fognature. Continuano inoltre i lavori di Acque in via del Tirreno, all’incrocio con via delle Mimose. In via Roma, mercoledì 7 febbraio, intervento di manutenzione alla pubblica illuminazione: divieto di sosta dal civico 25 al 31. In via Tavoleria restringimento e divieto di sosta per lavori di restauro di un palazzo.

Cavi telefonici e fibra

Interventi per la posa di cavi telefonici e di fibra a cura di vari operatori. Divieto di sosta e restringimenti in via Righi, via Gherardesca, via San Lorenzo, via Oberdan, via Carducci, via Martiri, via Dalmazia, via San Giuseppe, via Nicola Pisano, via Garibaldi. Finiti i lavori sulla fibra veloce, partiranno le riasfaltature: si partirà da via San Zeno e poi si continua in via Buonarroti, via Santa Caterina e via Garibaldi.