Manutenzione strade: 300mila euro dalla Regione per i piccoli comuni pisani

Un cofinanziamento regionale di 3 milioni e 200mila euro (su un totale di oltre 4.378.000 euro di investimenti) permetterà di ripristinare e mettere in sicurezza numerosi tratti di viabilità comunale in decine di piccoli Comuni, compresi molti della provincia di Pisa. "Abbiamo scelto di aiutare le realtà più piccole - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli - perché sono quelle che più difficilmente riuscirebbero a finanziare interventi di manutenzione straordinaria della propria viabilità senza il supporto della Regione. Abbiamo stilato una graduatoria delle domande di contributo privilegiando le realtà che sulla base dell'ultimo censimento risultano meno popolate. E' un'ulteriore dimostrazione che la Regione è al fianco dei piccoli Comuni e delle aree interne e che la nostra volontà è quella di non lasciare indietro nessuno".

Il cofinanziamento regionale è fino all'80%, per un importo massimo di 50mila euro a progetto. Ecco i progetti finanziati in provincia di Pisa:

Lajatico: interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale; totale intervento 63mila; cofinanziamento regionale di 50mila;

Chianni: manutenzione straordinaria i alcuni tratti di viabilità comunale nel centro di Chianni, tra cui il rifacimento di via Don Minzoni e di parte della viabilità pedonale in via Roma; totale intervento 46mila euro; cofinanziamento regionale di 36.800;

Riparbella: manutenzione straordinaria della strada comunale 'di Montescudaio'; totale intervento 68.261 euro; cofinanziamento regionale di 50mila;

Santa Luce: interventi straordinari su via Gramsci; totale intervento 50mila euro; cofinanziamento regionale di 40mila;

Montecatini Val di Cecina: intervento straordinario su strada comunale di Miemo; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila;

Montescudaio: manutenzione straordinaria di un tratto di via A. Moro in località Fiorino; totale intervento 50mila euro; cofinanziamento regionale di 40mila;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Castelnuovo Val di Cecina: realizzazione barriera stradale lungo la strada comunale del Bagno a Morbo; totale intervento 56mila euro; cofinanziamento regionale di 44.800.