Manutenzioni stradali: via alle asfaltature delle strade di Staffoli

A partire da mercoledì 16 maggio inizierà il lotto di lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Staffoli, a Santa Croce sull'Arno. Si tratta di un cantiere del valore di 50mila euro che interesserà integralmente la frazione, se ne occuperà la ditta 'Giannini Giusto Srl'. L’intervento interesserà via Pieraccetti e via Milano nella loro interezza, via del Vino nel tratto compreso tra le intersezioni con via Livornese e con via Carlo Marx. Ai lavori di asfaltatura seguirà il ripristino della segnaletica orizzontale compreso nel medesimo appalto.

Previsto un cambio di viabilità, che entrerà in vigore con il ripristino della segnaletica dopo le asfaltature. Per migliorare la sicurezza stradale sarà istituito un senso unico di marcia su via del Vino, limitatamente al tratto compreso tra via Livornese e via di Mana. Si potrà percorrere il tratto di via del Vino, di cui sopra, soltanto in entrata da via Livornese, mentre per tornare su via Livornese dovranno essere percorse via di Mana e via Marchetti. "Si tratta di una correzione in progetto da anni - spiega l'amministrazione - che oggi trova l'occasione per essere realizzata e che andrà ad eliminare una situazione di potenziale pericolo".

Nel bilancio degli interventi 2018 di 'Acque Spa' è stata inserita la sostituzione di un importante tratto di tubatura di via Livornese (SP n. 8); un intervento atteso ormai da tempo a causa delle condizioni vetuste della conduttura idrica, situazione che ha comportato negli ultimi tempi molte rotture con conseguenti disagi. Alla riparazione della conduttura idrica seguirà anche il ripristino del manto stradale.

"Chiediamo a tutta la cittadinanza la massima collaborazione - conclude il Comune - nel rispettare le ordinanze temporanee di divieti di sosta finalizzati alla possibilità di realizzare i lavori al meglio. Il completamento degli investimenti 2018 sulla manutenzione stradale aggiunge un altro tassello al percorso che in questi quattro anni abbiamo tracciato prendendoci cura delle nostre strade e dei nostri edifici".